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Рядовой спортроты взял два «золота» на всероссийском турнире по биатлону в Новосибирске
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Рядовой спортроты взял два «золота» на всероссийском турнире по биатлону в Новосибирске 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Два промаха в стрельбе лёжа и итоговое время 21,47 мин. в спринте на 7,5 км, а также два промаха и 28,14 мин в масстарте на 10 км — вот результаты спортсмена в двух гонках, принесшие ему победу.
Рядовой спортивной роты в Самаре Даниил Серохвостов стал обладателем двух золотых наград на всероссийском мемориальном турнире по биатлону памяти Д. Каратаева в возрастной группе юниоров 18-19 лет.
Два промаха в стрельбе лёжа и итоговое время 21,47 мин. в спринте на 7,5 км, а также два промаха и 28,14 мин в масстарте на 10 км — вот результаты спортсмена в двух гонках, принесшие ему победу.
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