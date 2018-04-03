Рядовой спортроты взял два «золота» на всероссийском турнире по биатлону в Новосибирске

Два промаха в стрельбе лёжа и итоговое время 21,47 мин. в спринте на 7,5 км, а также два промаха и 28,14 мин в масстарте на 10 км — вот результаты спортсмена в двух гонках, принесшие ему победу.

Рядовой спортивной роты в Самаре Даниил Серохвостов стал обладателем двух золотых наград на всероссийском мемориальном турнире по биатлону памяти Д. Каратаева в возрастной группе юниоров 18-19 лет.

Два промаха в стрельбе лёжа и итоговое время 21,47 мин. в спринте на 7,5 км, а также два промаха и 28,14 мин в масстарте на 10 км — вот результаты спортсмена в двух гонках, принесшие ему победу.