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Йоханнес Бё рассказал о духе Бьорндалена в норвежской сборной
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Йоханнес Бё рассказал о духе Бьорндалена в норвежской сборной 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Биатлонист Йоханнес Бё отдал должное Уле-Эйнару Бьерндалену, который объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает «Советский спорт».
"В последние годы Уле-Эйнар находился немного в нашей тени, однако королем и богом биатлона оставался именно он. Казалось, что до принятия этого решения еще очень много времени, но у всего есть конец, и теперь завершена «Сага об Уле-Эйнаре Бьорндалене», — цитирует Бё NRK.
Он отметил, что гордится тем, что находился с Бьорндаленом в одной команде.
"Возможно, это лучшее из того, что я могу написать в своем биатлонном резюме. Это было потрясающе для нас — быть рядом с ним.
Когда он расплакался на пресс-конференции, он впервые продемонстрировал свои чувства. Все увидели, что значит биатлон для него. Думаю, что ему было трудно принять это решение.
Дух Уле-Эйнара будет жить в нашей команде еще долгое время. Чтобы заполнить пустоту после его ухода, мы должны быть сплоченной командой", — добавил спортсмен.
Ранее Мартен Фуркад назвал Бьорндалена своим кумиром.
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