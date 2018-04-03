Йоханнес Бе: «Трон короля биатлона навсегда останется за Бьорндаленом»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал решение восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена.

"Лучшее воспоминание о Бьорндалене связано с Олимпиадой в Сочи. В спринтерской гонке я по-настоящему увидел блеск в его глазах, настоящую жажду победы. Это было впервые для меня, хотя я уже тренировался рядом с ним около двух лет.

Трон короля биатлона навсегда останется за ним. Кто бы чего не достиг — он не достигнет того же. Уле — идеальный пример для молодых лыжников и биатлонистов. Надеюсь, сейчас он проведет время с семьей и друзьями. Когда он отдохнет и придет в себя, то сможет стать выдающимся тренером. Если это случится не в сборной Норвегии, то я надеюсь, что он будет работать с женщинами, иначе нам будет очень трудно", — приводит слова Йоханнеса норвежское издание VG.