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Васильев поставил Бьорндалена в один ряд с Фелпсом и Болтом
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Васильев поставил Бьорндалена в один ряд с Фелпсом и Болтом 

RT на русском 25 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поставил норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в один ряд с легендарными спортсменами из других видов спорта — американским пловцом Майклом Фелпсом и ямайским легкоатлетом Усейном Болтом. «В каждом виде спорта существуют люди, которые способствуют его развитию и популяризации. В подобном ключе можно говорить о Фелпсе, Болте, о других ярких личностях. Бьорндален — один из тех, кто своими результатами продвинул биатлон на более высокий уровень. Теперь этот вид спорта является одним из самых любимых и авторитетных в мире», — сказал Васильев в беседе с RT.
Ранее он выразил мнение, что норвежец Уле-Эйнар Бьорндален опоздал с решением об уходе из спорта.
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