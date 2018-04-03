Васильев поставил Бьорндалена в один ряд с Фелпсом и Болтом 

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поставил норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в один ряд с легендарными спортсменами из других видов спорта — американским пловцом Майклом Фелпсом и ямайским легкоатлетом Усейном Болтом. «В каждом виде спорта существуют люди, которые способствуют его развитию и популяризации. В подобном ключе можно говорить о Фелпсе, Болте, о других ярких личностях. Бьорндален — один из тех, кто своими результатами продвинул биатлон на более высокий уровень. Теперь этот вид спорта является одним из самых любимых и авторитетных в мире», — сказал Васильев в беседе с RT.
Ранее он выразил мнение, что норвежец Уле-Эйнар Бьорндален опоздал с решением об уходе из спорта.