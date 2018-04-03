Ещё
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена завершить спортивную карьеру. Он также отметил, что восьмикратный олимпийский чемпион был для россиянина примером, передает "Советский спорт".
"Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных. Для меня было огромной честью выходить на старт вместе с тобой. Удачи на новом жизненном этапе, Уле", — написал Шипулин в своем инстаграме.
Ранее Бьорндален объявил о завершении карьеры.
Газета.Ru: последние новости
Французский биатлонист Фуркад назвал Бьорндалена своим кумиром Губерниев: однажды Бьорндален принял меня за Прохорова В Ханты-Мансийске подведут итоги сборной России по биатлону в сезоне-2017/18
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горько: когда будет свадьба Шараповой5
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Голый заезд22
Сборную России лишили серебра54
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение