Книга рекордов Бьорндалена. Полная статистика побед легендарного биатлониста

ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ В БИАТЛОНЕ

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)

Мартен Фуркад (Франция)

Рико Гросс (Германия)

Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)

МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА В БИАТЛОНЕ

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)

Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)

Мартен Фуркад (Франция)

Франк Люк (ГДР/Германия)

МЕДАЛИ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)

Мартен Фуркад (Франция)

Уши Дизль (Германия)

Свен Фишер (Германия)

Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)

МЕДАЛИ ЗИМНИХ ОЛИМПИАД

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)

биатлон

Бьорн Дэли (Норвегия)

шорт-трек

МЕДАЛИ ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ ОЛИМПИАД

Золото

Серебро

Бронза

Всего

плавание

спортивная гимнастика

Пааво Нурми (Финляндия)

легкая атлетика

Марк Спитц (США)

плавание

легкая атлетика

Марит Бьорген (Норвегия)

Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)

биатлон

ПОБЕДЫ В КУБКЕ МИРА ВО ВСЕХ ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА

Марит Бьорген (Норвегия)

Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)

биатлон/лыжи

Ингемар Стенмарк (Швеция)

горные лыжи

8 ПОБЕД БЬОРНДАЛЕНА НА ОЛИМПИАДАХ

Место

Дистанция

Стрельба

От 2-го места

18.02.1998

Нагано (Япония)

Спринт 10 км 0 (0+0)

+1.01,6 Фроде Андресен (Норвегия)

11.02.2002

Солт-Лейк-Сити (США)

Индивид. гонка 20 км 2 (0+1+1+0)

+36,1 Франк Люк (Германия)

13.02.2002

Солт-Лейк-Сити (США)

Спринт 10 км 0 (0+0)

+28,9 Свен Фишер (Германия)

16.02.2002

Солт-Лейк-Сити (США)

Преследование 12,5 км 2 (1+0+0+1)

20.02.2002

Солт-Лейк-Сити (США)

Эстафета 4х7,5 км 0+3 (0+2 0+1)

+45,3 Германия

26.02.2010

Ванкувер

Эстафета 4х7,5 км 0+2 (0+2 0+0)

+38,6 Австрия

8.02.2014

Спринт 10 км 1 (0+1)

19.02.2014

Смешанная эстафета

0+0 (0+0 0+0)

+32,6 Чехия

20 ПОБЕД БЬОРНДАЛЕНА НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

Место

Дистанция

Стрельба

От 2-го места

30.01.1998

Хохфильцен (Австрия)

Командная гонка

2 (0+0+1+1)

+43,7 Германия

15.03.2003

Ханты-Мансийск

Спринт 10 км 0 (0+0)

+50,7 Рико Гросс (Германия)

23.03.2003

Ханты-Мансийск

Масс-старт 15 км 0 (0+0+0+0)

+49,1 Свен Фишер (Германия)

5.03.2005

Хохфильцен (Австрия)

Спринт 10 км 1 (1+0)

+10,5 Свен Фишер (Германия)

6.03.2005

Хохфильцен (Австрия)

Преследование 12,5 км 3 (0+1+1+1)

12.03.2005

Хохфильцен (Австрия)

Эстафета 4х7,5 км 0+0 (0+0 0+0)

+26,0 Россия

13.03.2005

Хохфильцен (Австрия)

Масс-старт 15 км 3 (1+0+2+0)

+11,9 Свен Фишер (Германия)

3.02.2007

Антерсельва (Италия)

Спринт 10 к 1 (0+1)

4.02.2007

Антерсельва (Италия)

Преследование 12,5 км 2 (1+0+1+0)

10.02.2008

Эстерсунд (Швеция)

Преследование 12,5 км 2 (0+1+1+0)

+10,1 Максим Чудов (Россия)

14.02.2009

Пхенчхан (Корея)

Спринт 10 км 2 (1+1)

15.02.2009

Пхенчхан (Корея)

Преследование 12,5 км 4 (0+2+0+2)

+41,7 Максим Чудов (Россия)

17.02.2009

Пхенчхан (Корея)

Индивид. гонка 20 км 3 (0+0+2+1)

22.02.2009

Пхенчхан (Корея)

Эстафета 4х7,5 км 0+3 (0+2 0+1)

+12,6 Австрия

3.03.2011

Ханты-Мансийск

Смешанная эстафета

0+3 (0+2 0+1)

+22,9 Германия

11.03.2011

Ханты-Мансийск

Эстафета 4х7,5 км 0+0 (0+0 0+0)

+13,4 Россия

1.03.2012

Рупольдинг (Германия)

Смешанная эстафета

1+5 (0+2 1+3)

+20,2 Словения

9.03.2012

Рупольдинг (Германия)

Эстафета 4х7,5 км 1+3 (0+0 1+3)

+29,7 Франция

16.03.2013

Нове-Место (Чехия)

Эстафета 4х7,5 км 0+3 (0+1 0+2)

+1.12,8 Франция

12.03.2016

Холменколлен (Норвегия)

Эстафета 4х7,5 км 0+2 (0+0 0+2)

+11,5 Германия