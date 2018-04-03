Книга рекордов Бьорндалена. Полная статистика побед легендарного биатлониста 

ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ В БИАТЛОНЕ
Золото
Серебро
Бронза
Всего
Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)
Мартен Фуркад (Франция)
Рико Гросс (Германия)
Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)
Свен Фишер (Германия)
МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА В БИАТЛОНЕ
Золото
Серебро
Бронза
Всего
Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)
Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)
Магдалена Нойнер (Германия)
Мартен Фуркад (Франция)
Франк Люк (ГДР/Германия)
Александр Тихонов (СССР)
Елена Головина (СССР)
МЕДАЛИ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ
Золото
Серебро
Бронза
Всего
Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)
Мартен Фуркад (Франция)
Уши Дизль (Германия)
Свен Фишер (Германия)
Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия)
МЕДАЛИ ЗИМНИХ ОЛИМПИАД
Золото
Серебро
Бронза
Всего
Марит Бьорген (Норвегия)
Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)
биатлон
Бьорн Дэли (Норвегия)
Любовь Егорова (СССР)
Виктор Ан (Россия/Корея)
шорт-трек
МЕДАЛИ ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ ОЛИМПИАД
Золото
Серебро
Бронза
Всего
Майкл Фелпс (США)
плавание
Лариса Латынина (СССР)
спортивная гимнастика
Пааво Нурми (Финляндия)
легкая атлетика
Марк Спитц (США)
плавание
Карл Льюис (США)
легкая атлетика
Марит Бьорген (Норвегия)
Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)
биатлон
ПОБЕДЫ В КУБКЕ МИРА ВО ВСЕХ ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА
Марит Бьорген (Норвегия)
Уле-Айнер Бьорндален (Норвегия)
биатлон/лыжи
Ингемар Стенмарк (Швеция)
горные лыжи
8 ПОБЕД БЬОРНДАЛЕНА НА ОЛИМПИАДАХ
Место
Дистанция
Стрельба
От 2-го места
18.02.1998
Нагано (Япония)
Спринт 10 км 0 (0+0)
+1.01,6 Фроде Андресен (Норвегия)
11.02.2002
Солт-Лейк-Сити (США)
Индивид. гонка 20 км 2 (0+1+1+0)
+36,1 Франк Люк (Германия)
13.02.2002
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт 10 км 0 (0+0)
+28,9 Свен Фишер (Германия)
16.02.2002
Солт-Лейк-Сити (США)
Преследование 12,5 км 2 (1+0+0+1)
+43,0 Рафаэль Пуаре (Франция)
20.02.2002
Солт-Лейк-Сити (США)
Эстафета 4х7,5 км 0+3 (0+2 0+1)
+45,3 Германия
26.02.2010
Ванкувер
Эстафета 4х7,5 км 0+2 (0+2 0+0)
+38,6 Австрия
8.02.2014
Спринт 10 км 1 (0+1)
+1,3 Доминик Ландертингер (Австрия)
19.02.2014
Смешанная эстафета
0+0 (0+0 0+0)
+32,6 Чехия
20 ПОБЕД БЬОРНДАЛЕНА НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
Место
Дистанция
Стрельба
От 2-го места
30.01.1998
Хохфильцен (Австрия)
Командная гонка
2 (0+0+1+1)
+43,7 Германия
15.03.2003
Ханты-Мансийск
Спринт 10 км 0 (0+0)
+50,7 Рико Гросс (Германия)
23.03.2003
Ханты-Мансийск
Масс-старт 15 км 0 (0+0+0+0)
+49,1 Свен Фишер (Германия)
5.03.2005
Хохфильцен (Австрия)
Спринт 10 км 1 (1+0)
+10,5 Свен Фишер (Германия)
6.03.2005
Хохфильцен (Австрия)
Преследование 12,5 км 3 (0+1+1+1)
+39,2 Сергей Чепиков (Россия)
12.03.2005
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета 4х7,5 км 0+0 (0+0 0+0)
+26,0 Россия
13.03.2005
Хохфильцен (Австрия)
Масс-старт 15 км 3 (1+0+2+0)
+11,9 Свен Фишер (Германия)
3.02.2007
Антерсельва (Италия)
Спринт 10 к 1 (0+1)
+4,8 Михал Шлезингр (Чехия)
4.02.2007
Антерсельва (Италия)
Преследование 12,5 км 2 (1+0+1+0)
+1.09,8 Максим Чудов (Россия)
10.02.2008
Эстерсунд (Швеция)
Преследование 12,5 км 2 (0+1+1+0)
+10,1 Максим Чудов (Россия)
14.02.2009
Пхенчхан (Корея)
Спринт 10 км 2 (1+1)
+1,2 Ларс Бергер (Норвегия)
15.02.2009
Пхенчхан (Корея)
Преследование 12,5 км 4 (0+2+0+2)
+41,7 Максим Чудов (Россия)
17.02.2009
Пхенчхан (Корея)
Индивид. гонка 20 км 3 (0+0+2+1)
+14,1 Кристоф Штефан (Германия)
22.02.2009
Пхенчхан (Корея)
Эстафета 4х7,5 км 0+3 (0+2 0+1)
+12,6 Австрия
3.03.2011
Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета
0+3 (0+2 0+1)
+22,9 Германия
11.03.2011
Ханты-Мансийск
Эстафета 4х7,5 км 0+0 (0+0 0+0)
+13,4 Россия
1.03.2012
Рупольдинг (Германия)
Смешанная эстафета
1+5 (0+2 1+3)
+20,2 Словения
9.03.2012
Рупольдинг (Германия)
Эстафета 4х7,5 км 1+3 (0+0 1+3)
+29,7 Франция
16.03.2013
Нове-Место (Чехия)
Эстафета 4х7,5 км 0+3 (0+1 0+2)
+1.12,8 Франция
12.03.2016
Холменколлен (Норвегия)
Эстафета 4х7,5 км 0+2 (0+0 0+2)
+11,5 Германия