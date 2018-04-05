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Биатлонистка Васильева: беременность помешала моей работе с тренером Пихлером
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Биатлонистка Васильева: беременность помешала моей работе с тренером Пихлером 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Биатлонистка Маргарита Васильева, завоевавшая золото в масс-старте на чемпионате России — 2018, рассказала об опыте работы с тренером Вольфгангом Пихлером, который возглавил женскую сборную страны в 2011 году.
"Мы тогда на равных боролись с Ольгой Подчуфаровой, и Пихлер, который только пришел в российскую команду, пригласил нас обеих на предсезонный сбор. Но как раз тогда я узнала, что жду ребенка.
Я очень хотела поработать с Вольфгангом. Мне хотелось попробовать, смогу ли я это выдержать. Была уверена, что эта работа окажется очень интересной", — приводит слова Васильевой «Р-Спорт».
При Пихлере на посту главного тренера женской сборной России отечественные спортсменки завоевали серебряные медали эстафеты на Олимпийских играх в Сочи — 2014. После сезона-2013/14 Пихлер завершил сотрудничество с россиянками.
Ранее завершивший карьеру норвежец Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, как распорядится большим количеством свободного времени.
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