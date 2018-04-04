Услугина: я не справилась с ходом и стрельбой, сказывается тяжёлое состояние

Российская биатлонистка Ирина Услугина оценила своё выступление в эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Она в составе команды Тюменской области завоевала серебро.

«Девчонки — молодцы, они справились и передали мне эстафету с небольшим отрывом, и я понимала, что будет борьба. К сожалению, на этом чемпионате у меня волнообразное состояние: гонка легко, гонка тяжело, и сегодня был как раз такой день. Я прошу прощения у своей команды, что сегодня не справилась ни с ходом, ни со стрельбой. Сказывается тяжёлое состояние», — цитирует Услугину официальный сайт соревнований.