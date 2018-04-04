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Екатерина Шумилова: «Люблю контактную борьбу. Появляется азарт»
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Екатерина Шумилова: «Люблю контактную борьбу. Появляется азарт» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Биатлонистка Екатерина Шумилова призналась, что любит контактные гонки, когда находится в нормальном состоянии. Она отметила, что у нее появляется азарт, когда нужно догонять и обгонять соперника
— В целом бежала неплохо, но это все равно далеко не тот ход, который хотелось бы от себя видеть, — цитирует официальный сайт чемпионата России Шумилову. — Не удовлетворена стрельбой, это исключительно мои ошибки, которые я совершаю на этом Чемпионате России. Надеюсь, сегодня это закончится. Запас сил был приличный. Мне нравится контактная борьба, когда нужно догонять и догонять. Появляется азарт. Люблю такие гонки, когда состояние позволяет. Старалась догнать, но не получилось сделать это на сто процентов. Но все девочки молодцы, все старались. Для всех это непростой Чемпионат России — у кого-то сезон сложился не так, как хотелось бы, у кого-то было много гонок. И я очень рада бороться с ними на лыжне.
31-летня спортсменка в составе команды ХМАО-Югра завоевала золото в эстафете на чемпионате России-2018.
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