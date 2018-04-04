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Тренер Тюменской области: «Пик выхода тренера на результат в биатлоне — 45-55 лет»
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Тренер Тюменской области: «Пик выхода тренера на результат в биатлоне — 45-55 лет» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер сборных команд Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский заявил, что средний возраст выхода тренера на пик результата в биатлоне — это 45-55 лет. Он назвал отсутствие молодых тренеров главной проблемой современного биатлона.
— Я когда-то читал одну из научных работ Томского университета, в которой были проанализированы графики выхода на пик результата, — цитирует «Р-Спорт» Кугаевского. — У тренеров-функциональщиков это 45-55 лет. После этого у всех идет спад. А теперь посмотрите, во сколько лет пришел работать в сборную великий Александр Привалов? В 33 года. Во сколько лет в лыжных гонках стал работать великий Александр Грушин? В 39.
В биатлоне очень долго существовала одна и та же группа специалистов, которые периодически между собой менялись. И получилось так, что за ними осталась выжженная земля. 50-летних тренеров практически нет, 40-летних — и того меньше. Даже сейчас на посты в сборной претендуют те, кому под 70.
Подопечные Кугаевского: Виктория Сливко, Ирина Старых, Ольга Шестерикова и Ирина Услугина, заняли второе место в эфстафете на Чемпионате России-2018, уступив лидеру 28 секунд и допустив 6 промахов.
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