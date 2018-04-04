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Сучилов принёс команде Югры победу в эстафете на ЧР по биатлону
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Сучилов принёс команде Югры победу в эстафете на ЧР по биатлону 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
Первая команда Ханты-Мансийского автономного округа одержала победу в мужской эстафете 4х7,5 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске. В составе команды выступали Алексей Волков, Никита Поршнев, Иван Томилов и Семён Сучилов. Александру Логинову, ушедшему вторым с последнего огневого рубежа, не хватило дистанции, чтобы опередить Сучилова на финише. За первую команду Тюменской области, финишёром которой был Логинов, выступали также Евгений Идинов, Евгений Гараничев и Иван Печёнкин. Третье место заняла команда ХМАО-Югра-2.
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