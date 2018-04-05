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Биатлонистку сборной России обозвали и сказали ей «валить из спорта»
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Биатлонистку сборной России обозвали и сказали ей «валить из спорта» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российская биатлонистка Виктория Сливко ответила на своей странице «ВКонтакте» на критику людей, которые назвали ее «чмошницей» и посоветовали «валить из биатлона».
"Люди, если вы обо мне так думаете и считаете, что я заслуживаю таких слов, сидите дома и завидуйте молча! И не нужно подписываться на меня таким гнилым людям, как вот этот жизнью обиженный (человеком не могу назвать таких людей).
А вам, друзья, спасибо, что вы со мной, несмотря ни на что. Я вас люблю и ценю вашу поддержку. Благодаря вашим словам, сказанным в мою защиту и поддержу, я здесь, я в биатлоне! И только вместе мы добьемся вершин", — написала на спортсменка.
В масс-старте на чемпионате России по биатлону Сливко завоевала серебро. "Газета.Ru" вела подробную текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее биатлонистка Маргарита Васильева рассказала, как беременность повлияла на ее работу с тренером Вольфгангом Пихлером.
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