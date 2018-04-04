Сливко: перед гонкой сказала тренеру, что буду стрелять на ноль и выиграю

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в масс-старте на чемпионате России (2-е место).

«По работе на дистанции — никуда не торопилась. Мне кажется, это было видно. Девочки стреляли со штрафами, но на кругу они меня догоняли. Но у меня всегда получалось с ними продержаться, и всё равно приходила вместе с лидерами.

Очень довольна тем, что справилась со стрельбой, потому что с ней были проблемы. Сегодня перед гонкой сказала тренеру, что буду стрелять на ноль и выиграю. Но стреляла на ноль и стала второй. Я довольна. Была очень хорошая борьба", — сказала Сливко в эфире ТК «Матч ТВ».