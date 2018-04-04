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Ирина Услугина: Могу занести себе в актив этот сезон
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Ирина Услугина: Могу занести себе в актив этот сезон 

Советский спорт 4 часа назад
«Сегодня был очень тяжелый день. С утра мы с Викой (Сливко) обсуждали, что нет уже сил. Было такое внутреннее опустошение, что не хотелось идти на гонку, но мы собрали силы в кулачок. Когда ехали по дистанции первые два круга, Настя Егорова задавала приличный темп. Мы немножко подергались, случился промах.
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Я видела, что Вика шла впереди и мысленно поддерживала ее, а в итоге получилось взять медаль и самой. Ханты-Мансийск — для меня счастливое место. Здесь я успешно выступила на Кубке IBU, завоевала медали чемпионата России. Я могу только занести в актив себе этот сезон. Теперь буду отдыхать. Мы с мужем поедем в Сочи, возможно, еще там покатаемся на лыжах», — цитирует Услугину официальный сайт СБР.
Напомним, выиграла гонку Маргарита Васильева.
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