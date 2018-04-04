Ирина Услугина: Могу занести себе в актив этот сезон

«Сегодня был очень тяжелый день. С утра мы с Викой (Сливко) обсуждали, что нет уже сил. Было такое внутреннее опустошение, что не хотелось идти на гонку, но мы собрали силы в кулачок. Когда ехали по дистанции первые два круга, Настя Егорова задавала приличный темп. Мы немножко подергались, случился промах.

Васильева выиграла масс-старт на чемпионате России

Я видела, что Вика шла впереди и мысленно поддерживала ее, а в итоге получилось взять медаль и самой. Ханты-Мансийск — для меня счастливое место. Здесь я успешно выступила на Кубке IBU, завоевала медали чемпионата России. Я могу только занести в актив себе этот сезон. Теперь буду отдыхать. Мы с мужем поедем в Сочи, возможно, еще там покатаемся на лыжах», — цитирует Услугину официальный сайт СБР.

Напомним, выиграла гонку Маргарита Васильева.