Алексей Волков: Этой мой последний биатлонный старт в сезоне

«Был небольшой ветерок на стойке на первых выстрелах. Когда стал использовать дополнительные патроны, он прекратился. Естественно ребята, которые подошли попозже, стреляли в штиль.

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Понимаю, что не справился, но это биатлон. Если промахнулся, надо отыгрывать ногами. В целом я рассчитывал здесь завоевать три медали, но две тоже неплохо.

Это мой последний биатлонный старт в сезоне, а 15 апреля я планирую пробежать марафон в Петропавловске-Камчатском», — цитирует Волкова официальный сайт СБР.

Напомним, команда Волкова заняла первое место.