Марка TVR вернётся в гонки с командой Rebellion

Команда чемпионата мира по гонкам на выносливость в классе WEC Rebellion, которая ранее подтвердила своё участие в категории LMP1 в «суперсезоне»-2018/19, будет выступать при поддержке британского автопроизводителя TVR, ранее также участвовавшего в марафонской гонке «24 часа Ле-Мана».

Прототип Oreca R-13 будет брендирован логотипами автопроизводителя, а также команды будут сотрудничать вне гонок. Подробностей о совместных акциях Rebellion не предоставил. Напомним, марка TVR была возрождена в 2017 году.

Посмотреть фото можно на странице Rebellion в «Твиттере».