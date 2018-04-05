Александр Тихонов: Бабикова надо переводить на самоподготовку за его поведение

«У мужчин меня по-настоящему порадовал Никита Поршнев из Ханты-Мансийска. Как и Александр Логинов , он воспитанник саратовской школы биатлона. Я посмотрел его на трассе, посмотрел, как он борется. В гонке преследования было видно, что лыжи у него работали хуже, чем у спортсменов сборной, но он дал им бой. Самое главное, что мне с ним удалось тесно пообщаться. Мы были на интервью местному телевидению. Было много журналистов, которые задавали нам вопросы и на пресс-конференции.

На пресс-конференцию пригласили также Логинова и Гараничева, которые сказали, что им это не надо. Это недостойно членов сборной страны. Я бы, будучи президентом, за такое выгонял. Общаясь » тренерами, я такого наслушался про наших спортсменов: «Я хочу… я не хочу…». Перед открытием Кубка мира все страны идут на парад, а наши не идут. Рикко Гросс ничего не может сделать.

Антон Бабиков : Я уже сделал шаг назад в этом сезоне из-за своей самооценки

В итоге представлять Россию идут тренеры, массажисты, кто угодно. Разве это нормальное явление. В итоге мы получаем абсолютно неуправляемую команду. Посмотрите, какие интервью раздает Бабиков. Звезда! Бьорндален и Фуркад никогда не позволяли себе такого. То ему майонез не тот, то тренеры не те, а я скажу, что не те у вас результаты, чтобы что-то о себе заявлять. За такое поведение надо выводить на самостоятельную подготовку.

Сколько было потрачено средств на Шипулина и Волкова за эти годы? Где тот результат, который мы ожидали. Яна Романова мне рассказала о работе с юниорками. Она много лет была одним из лучших снайперов, спортсменкой, которая стабильно выдавала в среднем 90 процентов попаданий. Она грамотная, начитанная, интересная собеседница. «С ними бесполезно о чем-то говорить, — сказала она про молодых спортсменок. — Они все знают».