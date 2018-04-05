И. Печёнкин: буду поправлять здоровье. А то мне кажется, что совсем развалюсь 

Биатлонист Иван Печёнкин, завоевавший серебро в эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске в составе сборной Тюменской области, прокомментировал своё выступление и рассказал о ближайших планах.
«На второй стрельбе был ветер, и я не справился. В целом я оцениваю свой этап провально. Надо было идти за Иваном Томиловым и бороться, чтобы передать команде эстафету. Но получается, что спасибо команде за серебро. Сейчас домой, поправлять здоровье. А то мне кажется, что я сейчас совсем развалюсь», — цитирует Печёнкина официальный сайт соревнований.