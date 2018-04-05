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И. Печёнкин: буду поправлять здоровье. А то мне кажется, что совсем развалюсь
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И. Печёнкин: буду поправлять здоровье. А то мне кажется, что совсем развалюсь 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Биатлонист Иван Печёнкин, завоевавший серебро в эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске в составе сборной Тюменской области, прокомментировал своё выступление и рассказал о ближайших планах.
«На второй стрельбе был ветер, и я не справился. В целом я оцениваю свой этап провально. Надо было идти за Иваном Томиловым и бороться, чтобы передать команде эстафету. Но получается, что спасибо команде за серебро. Сейчас домой, поправлять здоровье. А то мне кажется, что я сейчас совсем развалюсь», — цитирует Печёнкина официальный сайт соревнований.
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