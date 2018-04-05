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Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место в рейтинге Союза биатлонистов России
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Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место в рейтинге Союза биатлонистов России 

ИА «Сусанин» 5 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Стреляющая лыжница из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла второе место в рейтинге Союза биатлонистов России. Как сообщает пресс-служба спортивной организации, победительницей второй раз в карьере стала Екатерина Юрлова-Перхт из Санкт-Петербурга.
Юрлова-Перхт набрала 1480 очков, Кайшева — 1209, а расположившаяся на 3 месте Ирина Услугина 1208 баллов.
Отметим, что у мужчин в пятый раз подряд лучшим биатлонистом страны стал Антон Шипулин из Свердловской области (1658 очков). Второе место занял представитель Тюменской области Александр Логинов (1579). Замкнул тройку лучших Антон Бабиков из Башкортостана (1338).
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