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К. Резцова: мама всегда начинает: «Мы пахали больше всех и поэтому выигрывали»
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К. Резцова: мама всегда начинает: «Мы пахали больше всех и поэтому выигрывали» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о своих отношениях с матерью — двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Анфисой Резцовой.
«Я уже давно привыкла к тому, как относятся к моей фамилии в биатлонных кругах. Понятно дело, что сначала было типа «О, Резцова, Резцова…». А сейчас это уже моя фамилия — не потому, что мама Резцова, а я — Резцова. Если уж меня взяли на Кубок мира! Это моя фамилия, как Виролайнен, Вирер, Домрачева и Дальмайер. Мама мне в тренировочном плане никогда не помогала, единственное, она может настраивать на гонки психологически: «Всё, вваливай давай!» Я вообще не люблю с родителями обсуждать тренировки. Потому что мама всегда начинает: «Да мы пахали больше всех и поэтому выигрывали». Понятное дело, что это было тогда, когда никто не бегал.
Я всегда говорю: «Мам, ты сравниваешь 90-е годы и нынешнее время, когда лыжи другие, смазки другие, техника другая, скорости другие и спортсменов в пять раз больше сильных! Не тех, кто начал кататься первый раз в жизни, а которые уже годами это всё нарабатывают». У нас разные взгляды. Да, я согласна, что тогда у нас были более сильные спортсмены, чем сейчас. В плане физического развития. Но при этом я не согласна, что мы не достигнем того же, что и она. Я стремлюсь к этому, и стремлюсь к большему. И вообще, я очень скромная», — сказала Резцова.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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