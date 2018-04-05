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Швейцарец Вегер выиграл спринт на биатлонном ЧМ военных, Цветков — седьмой
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Швейцарец Вегер выиграл спринт на биатлонном ЧМ военных, Цветков — седьмой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Швейцарский биатлонист Беньямин Вегер сегодня, 5 апреля, выиграл спринт на чемпионате мира среди военнослужащих в Хохфильцене (Австрия).
Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков, занявший 7-е место при точной стрельбе.
Биатлон. Чемпионат мира среди военнослужащих. Хохфильцен, Австрия Мужчины, спринт, 10 км  1. Беньямин Вегер (Швейцария) — 23.48,7 (1) 2. Андрей Расторгуев (Латвия) — 24.17,9 (1) 3. Доминик Ландертингер (Австрия) — 24.20,1 (0) 4. Красимир Анев (Болгария) — 24.23,5 (0) 5. Эрик Лессер (Германия) — 24.36,3 (1) 6. Симон Эдер (Австрия) — 24.42,4 (2) 7. Максим Цветков (Россия) — 24.43,5 (0)… 16. Эдуард Латыпов (Россия) — 25.42,3 (2) 17. Антон Бабиков (Россия) — 25.43,1 (2) 18. Пётр Пащенко (Россия) — 25.45,0 (3)
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