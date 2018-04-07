Женская сборная России по биатлону стала шестой в патрульной гонке на ЧМ военных 

Женская сборная России по биатлону сегодня, 7 апреля, заняла шестое место в патрульной гонке на чемпионате мира среди военнослужащих в Хохфильцене.
В составе российской команды бежала лыжница Анна Медведева, биатлонистки Галина Нечкасова, Светлана Бочкарёва и Татьяна Акимова. Первое место заняла сборная Австрии.
Биатлон. Чемпионат мира среди военнослужащих. Хохфильцен, Австрия Женщины, патрульная гонка
1. Австрия (Барбара Вальхофер, Юлия Швайгер, Лиза Хаузер, Катарина Иннерхофер) — 39.00,3 (4) 2. Польша + 25,3 (3) 3. Украина + 1.45,7 (1)… 6. Россия (Анна Медведева, Галина Нечкасова, Светлана Бочкарёва, Татьяна Акимова) + 2.44,7 (6)