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IBU опубликовал предварительный календарь Кубка мира сезона-2018/19
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IBU опубликовал предварительный календарь Кубка мира сезона-2018/19 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал предварительный календарь этапов Кубка мира сезона-2018/19, а также чемпионата мира по биатлону.
Первый этап пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря. Затем этап Кубка мира примет австрийский Хохфильцен: соревнования пройдут с 10 по 16 декабря. Третий этап состоится в чешском Нове Место — с 17 по 22 декабря. Четвертый и пятый этапы пройдут в Германии. Сначала соревнования примет Оберхоф (7 — 13 января 2019 года), а затем Рупольдинг (14 — 20 января).
Шестой этап Кубка мира пройдет в итальянском Анхольце. Состязания начнутся 21 января и завершатся 27 января. Далее турнир состоится в канадском Кэнморе — с 4 по 10 февраля.
Восьмой этап Кубка мира пройдет в американском Солт-Лейк-Сити. Гонки состоятся с 11 по 17 февраля, а заключительный — в норвежском Холменколлене (18 — 24 марта).
С 7 по 17 марта в шведском Эстердсунде пройдет чемпионат мира по биатлону.
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