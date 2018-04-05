Майгуров встретился с представителями Федерации биатлона Камчатки

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о рабочей поездке на Камчатку, в рамках которой он принял участие в ветеранских соревнованиях по биатлону.

«Отличный рабочий день на Камчатке. Встреча с представителями местной федерации биатлона плавно перетекла в участие в чемпионате Петропавловска-Камчатского по биатлону среди ветеранов. Приятно было просто выйти на старт. Ещё приятнее было выиграть», — написал Майгуров на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно на странице Майгурова в сети «Инстаграм».