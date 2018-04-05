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Майгуров встретился с представителями Федерации биатлона Камчатки
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Майгуров встретился с представителями Федерации биатлона Камчатки 

Чемпионат.com 2 часа назад
Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о рабочей поездке на Камчатку, в рамках которой он принял участие в ветеранских соревнованиях по биатлону.
«Отличный рабочий день на Камчатке. Встреча с представителями местной федерации биатлона плавно перетекла в участие в чемпионате Петропавловска-Камчатского по биатлону среди ветеранов. Приятно было просто выйти на старт. Ещё приятнее было выиграть», — написал Майгуров на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть запись можно на странице Майгурова в сети «Инстаграм».
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