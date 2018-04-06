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В Енисейском районе впервые прошли краевые соревнования по биатлону
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В Енисейском районе впервые прошли краевые соревнования по биатлону 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
В с. Верхнепашино Енисейского района состоялось первенство Красноярского края по биатлону. Соревнования краевого масштаба впервые прошли на новой трассе, которая была открыта в прошлом году.
В состязаниях приняли участие 78 юных биатлонистов из 8 территорий края: Красноярска, Дивногорска, Ачинска, Назарово, Канска, Бородино. Енисейского и Кежемского районов. Спортсмены соревновались в индивидуальных и спринтерских гонках.
Лидером медального зачета стала красноярская команда, которая завоевала 12 медалей. На втором месте хозяева соревнований — Енисейский район — 8 медалей, замкнули тройку призеров спортсмены из Бородино, завоевавшие 6 наград.
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