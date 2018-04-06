В Енисейском районе впервые прошли краевые соревнования по биатлону

В с. Верхнепашино Енисейского района состоялось первенство Красноярского края по биатлону. Соревнования краевого масштаба впервые прошли на новой трассе, которая была открыта в прошлом году.

В состязаниях приняли участие 78 юных биатлонистов из 8 территорий края: Красноярска, Дивногорска, Ачинска, Назарово, Канска, Бородино. Енисейского и Кежемского районов. Спортсмены соревновались в индивидуальных и спринтерских гонках.

Лидером медального зачета стала красноярская команда, которая завоевала 12 медалей. На втором месте хозяева соревнований — Енисейский район — 8 медалей, замкнули тройку призеров спортсмены из Бородино, завоевавшие 6 наград.