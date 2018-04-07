Й. Бё и Олсбу победили в пасьютах на чемпионате Норвегии по биатлону 

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Марте Олсбу сегодня, 7 апреля, победили в гонках преследования на чемпионате Норвегии в Лиллехаммере.
У мужчин призовые места заняли Ларс Хельге Биркеланд и Вегард Йермунсхау, у женщин на подиум поднялись Эмилия Калькенберг и Текла Брюн-Ли.
Биатлон. Чемпионат Норвегии. Лиллехаммер Мужчины, спринт, 12,5 км 1. Йоханнес Бё — 31.13,9 (0+0+1+0) 2. Ларс Хельге Биркеланд + 1.17,1 (1+0+1+0) 3. Вегард Йермунсхау + 1.44,8 (0+1+2+0) 4. Эрленд Бьонтегорд + 2.00,0 (0+0+0+2) 5. Фредрик Йесбак + 2.05,2 (1+0+1+1) 6. Андреас Варнес + 2.05,9 (0+1+1+1)… 9. Александр Ус + 2.48,2 (0+0+3+1)
Хенрик Л'Абе Лунд, Эмиль Хегле Свендсен — не стартовали. Женщины, гонка преследования, 12,5 км 1. Марте Олсбу — 30.37,1 (1+1+1+0) 2. Эмилия Калькенберг + 51,9 (1+0+0+1) 3. Текла Брюн-Ли + 1.58,9 (0+0+1+1) 4. Кристин Хьелстуен + 2.03,1 (0+0+0+0) 5. Лена Одландсвик + 2.03,6 (0+1+1+1) 6. Лотта Ли + 2.16,9 (0+0+0+2)… 9. Хильде Фенне + 3.01,9 (0+3+3+1)
Сюннёве Сулемдаль — не стартовала.