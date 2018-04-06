Й. Бё и Ульсбю выиграли спринты на чемпионате Норвегии по биатлону 

Биатлонисты Йоханнес Бё и Марта Ульсбю сегодня, 6 апреля, выиграли спринты на чемпионате Норвегии в Лиллехаммере.
Отметим, что Эмиль Хегле Свендсен занял 29-е место в гонке, однако спортсмен не тренировался после Олимпиады-2018.
Биатлон. Чемпионат Норвегии. Лиллехаммер Мужчины, спринт, 10 км 1. Йоханнес Бё — 24.30,4 (1+2) 2. Ларс Хельге Биркеланд — 7,5 (1+0) 3. Вегард Йермунсхау — 10,8 (0+1) 4. Фредрик Йесбак — 30,6 (0+1) 5. Андреас Варнес — 31,2 (1+0) 6. Херман Борге — 38,8 (0+0)… 10. Александр Ус — 1.05,5 (3+0) 11. Хенрик Л'Абе Лунн — 1.08,0 (2+1)… 29. Эмиль Хегле Свендсен — 1.58,8 (1+1)
Женщины, спринт, 7,5 км 1. Марта Ульсбю — 20.57,5 (1+1) 2. Эмилия Калькенберг — 16,7 (0+0) 3. Сигрид Неросен — 58,0 (0+0) 4. Лена Одландсвик — 1.00,4 (1+0) 5. Хильде Фенне — 1.09,2 (2+1) 6. Лотта Лье — 1.19,1 (0+1)… 8. Сюннёве Сулемдаль — 1.40,5 (2+0)