Й. Бё проиграл Бьонтегорду в масс-старте на чемпионате Норвегии, Олсбу победила 

Эрленд Бьонтегорд победил в масс-старте на 15 км на чемпионате Норвегии по биатлону в Лиллехаммере. Второе место занял Йоханнес Бё, а замкнул тройку призёров Александр Ус.
Среди женщин в масс-старте на 12,5 км первенствовала Марте Олсбу, для которой эта победа стала уже третьей на текущих соревнованиях.
Биатлон. Чемпионат Норвегии. Лиллехаммер Мужчины. Масс-старт, 15 км 1. Эрленд Бьонтегорд — 36.23,0 (1). 2. Йоханнес Бё — +5,6 (3). 3. Александр Ус — +7,7 (1).
Женщины. Масс-старт, 12,5 км 1. Марте Олсбу — 34.55,8 (2). 2. Сюннёве Сулемдаль — +35,7 (1) 3. Текла Брюн-Ли — +1.17,1 (2).