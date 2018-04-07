Шипулин — Легкову: Саня, ты уходишь чемпионом

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал решение победителя Олимпиады в Сочи в лыжном масс-старте на 50 км Александра Легкова завершить карьеру.

«Саня, ты уходишь чемпионом! Удачи тебе на новом жизненном этапе. Горжусь тем, что могу назвать тебя своим другом. Удачи во всём!», — написал Шипулин на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно на странице Шипулина в сети «Инстаграм».

Легков на церемонии вручения премии «Спортивная элита ХМАО» объявил, что завершил выступления на международных соревнованиях.