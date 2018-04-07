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Шипулин — Легкову: Саня, ты уходишь чемпионом
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Шипулин — Легкову: Саня, ты уходишь чемпионом 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал решение победителя Олимпиады в Сочи в лыжном масс-старте на 50 км Александра Легкова завершить карьеру.
«Саня, ты уходишь чемпионом! Удачи тебе на новом жизненном этапе. Горжусь тем, что могу назвать тебя своим другом. Удачи во всём!», — написал Шипулин на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть запись можно на странице Шипулина в сети «Инстаграм».
Легков на церемонии вручения премии «Спортивная элита ХМАО» объявил, что завершил выступления на международных соревнованиях.
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