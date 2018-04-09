Флаг WorldSkills-2019 встретит 500-й день до начала чемпионата в Сеуле

КАЗАНЬ, 9 апр — РИА Новости . Флаг чемпионата мира по профмастерству WorldSkills-2019, путешествующий с эстафетой по миру, 500-й день до начала чемпионата встретит в столице Южной Кореи — Сеуле, сообщают организаторы соревнований.

Эстафета флага WorldSkills стартовала осенью прошлого года. Флаг был торжественно передан городу-организатору Казани на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills-2017 в Абу-Даби в октябре, затем в Сочи официально стартовал проект «Эстафета флага». В декабре 2017 года флаг был отправлен на международную космическую станцию, где пробыл больше двух месяцев и вернулся на Землю. Международный этап эстафеты отправился из Мадрида в середине марта в путешествие по 20 странам, которые ранее принимали у себя чемпионаты мира по профессиональному мастерству. Затем эстафета начнет свой маршрут по России. В Казань флаг будет доставлен в день церемонии открытия чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019, который пройдет 22-27 августа 2019 года.

"Пятая остановка в международном этапе эстафеты флага WorldSkills состоится в 500-й день до начала чемпионата. Во время церемонии закрытия регионального чемпионата по стандартам WorldSkills в Сеуле на флаг будут нанесены логотипы чемпионатов мира WorldSkills, проходивших в Пусане в 1978 году и в Сеуле в 2001 году", — говорится в сообщении.

В рамках церемонии также состоится презентация предстоящего чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019. Ожидается, что мировые соревнования WorldSkills соберут в Казани свыше 1,3 тысячи лучших молодых профессионалов из 70 стран для состязаний в более чем 50 компетенциях. Оценивать их будут более 1 тысячи экспертов.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.

Следующий мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.