Свендсен объявит о завершении карьеры

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону объявит о завершении карьеры

По информации VG, спортсмен сообщит о своем решении на пресс-конференции, организованной Федерацией биатлона Норвегии.

Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, а также 12-кратным чемпионом мира.

На Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане 32-летний норвежец завоевал серебро в эстафетах и бронзу в масс-старте.