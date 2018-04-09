Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен объявит о завершении карьеры 9 апреля, передает "Советский спорт".
По информации VG, спортсмен сообщит о своем решении на пресс-конференции, организованной Федерацией биатлона Норвегии.
Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, а также 12-кратным чемпионом мира.
На Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане 32-летний норвежец завоевал серебро в эстафетах и бронзу в масс-старте.
Ранее о завершении карьеры объявила восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген.