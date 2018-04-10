Польховский подал в отставку с поста главного тренера Казахстана по биатлону

Союз биатлонистов Казахстана (СБК) сообщил, что Валерий Польховский покинул пост главного тренера национальной сборной. Об этом заявлено на официальном сайте организации.

"Союз биатлонистов Республики Казахстан сообщает, что контракт с главным тренером сборной Казахстана по биатлону Валерием Польховским закончен и не будет продлеваться на следующий сезон.

Данное решение было принято по взаимному согласию сторон после проведенных переговоров.

СБК выражает тренеру благодарность за работу в составе национальной сборной Казахстана и желает дальнейших успехов", — отмечается в официальном сообщении организации.