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Польховский подал в отставку с поста главного тренера Казахстана по биатлону
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Польховский подал в отставку с поста главного тренера Казахстана по биатлону 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Союз биатлонистов Казахстана (СБК) сообщил, что Валерий Польховский покинул пост главного тренера национальной сборной. Об этом заявлено на официальном сайте организации.
"Союз биатлонистов Республики Казахстан сообщает, что контракт с главным тренером сборной Казахстана по биатлону Валерием Польховским закончен и не будет продлеваться на следующий сезон.
Данное решение было принято по взаимному согласию сторон после проведенных переговоров.
СБК выражает тренеру благодарность за работу в составе национальной сборной Казахстана и желает дальнейших успехов", — отмечается в официальном сообщении организации.
Ранее главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян ушел в отставку со своего поста.
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