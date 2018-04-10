Ещё
Минспорт признал неудовлетворительным результат биатлонистов России в олимпийском сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минспорт признал неудовлетворительным результат биатлонистов России в олимпийском сезоне 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ счел неудовлетворительным выступление сборной России по биатлону в олимпийском сезоне. Оценка была вынесена во вторник во время заседания ведомственного органа.
В сезоне-2017/18 спортсмены одержали только две победы на этапах Кубка мира, что является повторением худшего результата в истории российского биатлона, женская команда впервые не заняла ни одного призового места.
Без медалей российские биатлонисты остались и на Олимпиаде, которая прошла в феврале в Пхёнчхане. Международный олимпийский комитет разрешил выступить на Играх-2018 четырем российским биатлонистам, из которых только Антон Бабиков и Татьяна Акимова могли рассматриваться в качестве претендентов на медали.
Лидеры национальной сборной Антон Шипулин, Максим Цветков, Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт не получили приглашений на соревнования в Южную Корею.
ТАСС: последние новости
Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону Свендсен объявил о завершении карьеры Чешская биатлонистка Коукалова пропустит следующий сезон Шипулин и Юрлова-Перхт стали лучшими в рейтинге Союза биатлонистов России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника8
Фетисов прокомментировал предупреждение Белого дома
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
Панарин выкупил у Ковальчука олимпийский BMW
«Белогорье» второй раз в истории завоевал Кубок ЕКВ
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение