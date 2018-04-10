Минспорт признал неудовлетворительным результат биатлонистов России в олимпийском сезоне

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Экспертный совет Министерства спорта РФ счел неудовлетворительным выступление сборной России по биатлону в олимпийском сезоне. Оценка была вынесена во вторник во время заседания ведомственного органа.

В сезоне-2017/18 спортсмены одержали только две победы на этапах Кубка мира, что является повторением худшего результата в истории российского биатлона, женская команда впервые не заняла ни одного призового места.