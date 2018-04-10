Минспорт признал неудовлетворительным результат биатлонистов России в олимпийском сезоне 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ счел неудовлетворительным выступление сборной России по биатлону в олимпийском сезоне. Оценка была вынесена во вторник во время заседания ведомственного органа.
В сезоне-2017/18 спортсмены одержали только две победы на этапах Кубка мира, что является повторением худшего результата в истории российского биатлона, женская команда впервые не заняла ни одного призового места.
Без медалей российские биатлонисты остались и на Олимпиаде, которая прошла в феврале в Пхёнчхане. Международный олимпийский комитет разрешил выступить на Играх-2018 четырем российским биатлонистам, из которых только Антон Бабиков и Татьяна Акимова могли рассматриваться в качестве претендентов на медали.
Лидеры национальной сборной Антон Шипулин, Максим Цветков, Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт не получили приглашений на соревнования в Южную Корею.