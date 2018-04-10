Минспорт признал неудовлетворительным результат российских биатлонистов в сезоне-2017/18

Экспертный совет Министерства спорта России провёл заседание по итогам выступления сборной России по биатлону в сезоне-2017/18.

В Минспорте сочли неудовлетворительными результаты российских биатлонистов в олимпийском сезоне, сообщает ТАСС

Россияне одержали две победы на этапах Кубка мира, что является повторением худшего результата в истории российского биатлона. Женская команда впервые не заняла ни одного призового места. На Олимпийских играх в Пхёчхане российские биатлонисты также не завоевали медалей.