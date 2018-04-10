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Минспорт признал неудовлетворительным результат российских биатлонистов в сезоне-2017/18
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Минспорт признал неудовлетворительным результат российских биатлонистов в сезоне-2017/18 

RT на русском 4 часа назад
Экспертный совет Министерства спорта России провёл заседание по итогам выступления сборной России по биатлону в сезоне-2017/18.
В Минспорте сочли неудовлетворительными результаты российских биатлонистов в олимпийском сезоне, сообщает ТАСС.
Россияне одержали две победы на этапах Кубка мира, что является повторением худшего результата в истории российского биатлона. Женская команда впервые не заняла ни одного призового места. На Олимпийских играх в Пхёчхане российские биатлонисты также не завоевали медалей.
Ранее сообщалось, что Антон Шипулин занял первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2017/18.
RT на русском: последние новости
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