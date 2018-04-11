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Концерн «Калашников» подарил винтовки родителям Шипулина и Кузьминой
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Концерн «Калашников» подарил винтовки родителям Шипулина и Кузьминой 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Ольга и Владимир Шипулины намерены в ближайшее время начать подготовку к чемпионату мира по биатлону среди ветеранов, который пройдёт в Контиолахти в следующем году. «Они сами не знают, во что ввязались. Сейчас тренер будет требовать с них по полной: предоставлять отчёты, вести дневники. Как они нас в детстве заставляли!» — сказал Шипулин. Спортивные винтовки «Биатлон-7-4» предназначены для стрельбы на дистанцию 50 м. Ольга Шипулина получила специальную версию винтовки для левши.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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