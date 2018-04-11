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Захарова прокомментировала идею Трампа прекратить гонку вооружений
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Захарова прокомментировала идею Трампа прекратить гонку вооружений 

РИА Новости 8 часов назад
РИА НОВОСТИ. ЗАХАРОВА ОБ ИДЕЕ ТРАМПА ПРЕКРАТИТЬ ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ: ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАЧАТЬ С ЛИКВИДАЦИИ АМЕРИКАНСКОГО ХИМОРУЖИЯ
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