Бергер заявил о серьезном уроне репутации норвежского биатлона

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, чемпион мира по биатлону норвежец Ларс Бергер поделился мнением о расследовании в отношении президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга по подозрению в коррупции. Об этом сообщает газета «Известия».

"Это очень серьезные обвинения, поэтому хорошо, что ими занимаются правоохранительные органы . Этот скандал в любом случае будет иметь серьёзные негативные последствия для биатлона в Норвегии.

Бессеберг долго был главным человеком в мировом биатлоне, и он норвежец. Так что удар по репутации норвежского биатлона нанесён серьёзный. Но пока слишком рано делать выводы, нужно подождать результатов расследования", — цитирует спортсмена VG.no.

Ранее стала известна информация о коррупционной составляющей в решении о проведении чемпионата мира-2021 в Тюмени.