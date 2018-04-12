Ещё
Бергер заявил о серьезном уроне репутации норвежского биатлона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бергер заявил о серьезном уроне репутации норвежского биатлона 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, чемпион мира по биатлону норвежец Ларс Бергер поделился мнением о расследовании в отношении президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга по подозрению в коррупции. Об этом сообщает газета «Известия».
"Это очень серьезные обвинения, поэтому хорошо, что ими занимаются правоохранительные органы. Этот скандал в любом случае будет иметь серьёзные негативные последствия для биатлона в Норвегии.
Бессеберг долго был главным человеком в мировом биатлоне, и он норвежец. Так что удар по репутации норвежского биатлона нанесён серьёзный. Но пока слишком рано делать выводы, нужно подождать результатов расследования", — цитирует спортсмена VG.no.
Ранее стала известна информация о коррупционной составляющей в решении о проведении чемпионата мира-2021 в Тюмени.
Газета.Ru: последние новости
В WADA заявили о взятке России для проведения ЧМ-2021 по биатлону в Тюмени Биатлонистку сборной России обозвали и сказали ей "валить из спорта" Тихонов предложил отправить в отставку все правление союза биатлонистов России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото69
В WADA заявили о взятке России68
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
«Реал» сейчас будут ненавидеть1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение