Бессеберг скрыл 65 допинговых дел в России

СМИ: глава IBU Бессеберг скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андреас Бессеберг с 2011 года скрыл информацию по 65 допинговым делам российских биатлонистов, сообщает VG.no.

По информации норвежского СМИ, 17 из 22 российских биатлонистов, участвовавших в минувшем сезоне в Кубке мира или Кубке IBU, были связаны с доказанными случаями нарушения антидопинговых правил.

Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. В среду IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило, что расследования полиции связаны с допингом.

Бессеберг отрицает обвинения, но решил покинуть пост главы IBU в ожидании итогов допингового расследования в организации.