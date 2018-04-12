Мартен Фуркад: Некоторые победы у меня украли биатлонисты, употреблявшие допинг 

«Проверки ведутся очень часто, некоторых ловят, но неизбежно и то, что кому-то удаётся проскочить. Я вовсе не думаю, что наш спорт полностью заражён. Да, некоторые победы у меня украли биатлонисты, употреблявшие запрещённые вещества, я в этом уверен. Я выиграл много, мне повезло не ощущать несправедливость. В своей карьере я ничего не украл», — цитирует Фуркада Le Parisien.
По запросу WADA начато расследование в отношении Евгения Устюгова
Напомним, что президента IBU Андерса Бессеберга подозревают в способствовании употреблению допинга российскими биатлонистами. В докладе WADA сообщается, что Бессеберг получил от представителей России «полный чемодан долларов» в 2013 году.