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Губерниев о расследовании: на кону вопрос существования биатлона в России
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Губерниев о расследовании: на кону вопрос существования биатлона в России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандале в Международном союзе биатлонистов (IBU). Слова эксперта приводит «Чемпионат».
"Как только IBU и глава союза Андрес Бессеберг приняли решение, что этап Кубка мира пройдет в Тюмени, стало понятно, что ситуация будет накаляться. Потому что скоро выборы руководителя этой организации.
Антироссийская партия очень сильна. Как только активизировался кудрявый Григорий Родченков (информатор WADA — "Газета.Ru"), было ясно, что — это не спроста. Пошли обыски, ясно, что продажи телеправ — дело второе. Все закручено на истории, связанной с россиянами", — заявил комментатор, добавив, что ситуация будет «нарастать как снежный ком».
"На кону вопрос существования биатлона в России. Ситуация может превратиться в ситуацию с легкой атлетикой. На Игры в Корее допустили четырех человек. Если предположить, что с остальными спортсменами будут проблемы, то мы можем вид спорта в стране потерять, как мы теряем легкую атлетику", — заключил журналист.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова заявила о том, Бессеберг поплатился за любовь к России.
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