У женской сборной Украины появится новый тренер

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец больше не будет работать с командой, сообщает XSPORT.ua со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака . Кто станет преемником Велепеца, пока неизвестно.

Отметим, что ранее Брынзак объявлял смену поколений в сборной.

Урош Велепец пришел в сборную Украины в 2015 году. Контракт словенского специалиста истекал в конце этого года.