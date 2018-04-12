Ещё
У женской сборной Украины появится новый тренер
Далее:
Читайте также:
Ещё

У женской сборной Украины появится новый тренер 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец больше не будет работать с командой, сообщает XSPORT.ua со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Кто станет преемником Велепеца, пока неизвестно.
Отметим, что ранее Брынзак объявлял смену поколений в сборной.
Урош Велепец пришел в сборную Украины в 2015 году. Контракт словенского специалиста истекал в конце этого года.
На последней Олимпиаде в Пхенчхане украинские биатлонистки впервые за 16 лет не попали в число десяти лучших в личных гонках. Также в сборной разразился скандал, когда Валентина Семеренко обрушилась с критикой на тренерский штаб, обвинив в выборе более слабых спортсменов на эстафету. ​
Спорт-Экспресс: последние новости
Мартен Фуркад: "Биатлонисты, употребляющие допинг, украли у меня победы" Бьорндален - о расследовании в IBU: "Я был потрясен, когда узнал" "Кто-то "капнул". Тихонов связал коррупционный скандал в IBU с выборами главы организации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США11
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Николишин рассказал о причинах ухода Знарка
Британцев пугают российскими фанатками59
Фуркад обвинил употребляющих допинг в краже его побед
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение