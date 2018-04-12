У женской сборной Украины появится новый тренер 

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец больше не будет работать с командой, сообщает XSPORT.ua со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Кто станет преемником Велепеца, пока неизвестно.
Отметим, что ранее Брынзак объявлял смену поколений в сборной.
Урош Велепец пришел в сборную Украины в 2015 году. Контракт словенского специалиста истекал в конце этого года.
На последней Олимпиаде в Пхенчхане украинские биатлонистки впервые за 16 лет не попали в число десяти лучших в личных гонках. Также в сборной разразился скандал, когда Валентина Семеренко обрушилась с критикой на тренерский штаб, обвинив в выборе более слабых спортсменов на эстафету.