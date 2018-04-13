Союз биатлонистов России объявил конкурс на должности тренеров сборных команд

Союз биатлонистов России (СБР) объявил конкурс на должности тренеров в национальные команды России.

Вакантны места старшего тренера и тренера по функциональной подготовке мужской и женской сборных России, а также тренера по стрелковой подготовке женской команды, сообщает пресс-служба СБР. Собщается, что можно подать заявки на должности тренеров в резервный и юниорский состав.

Крайний срок подачи документов — 26 апреля.