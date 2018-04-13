Ещё
Союз биатлонистов России объявил конкурс на должности тренеров сборных команд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Союз биатлонистов России объявил конкурс на должности тренеров сборных команд 

RT на русском 4 часа назад
Союз биатлонистов России (СБР) объявил конкурс на должности тренеров в национальные команды России.
Вакантны места старшего тренера и тренера по функциональной подготовке мужской и женской сборных России, а также тренера по стрелковой подготовке женской команды, сообщает пресс-служба СБР. Собщается, что можно подать заявки на должности тренеров в резервный и юниорский состав.
Крайний срок подачи документов — 26 апреля.
Ранее экспертный совет Министерства спорта России провёл заседание по итогам выступления сборной России по биатлону в сезоне-2017/18.
RT на русском: последние новости
Бё: расследование в отношении Бессеберга — удар для международного биатлона Биатлонист Фуркад уверен, что некоторые победы у него украли употребляющие допинг спортсмены Колобков: для всех ситуация в IBU стала странным сюрпризом
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
УЕФА завел дело в отношении ЦСКА1
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
Определились полуфинальные пары в ЛЧ
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение