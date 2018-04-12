Колобков: для всех ситуация в IBU стала странным сюрпризом 

Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о ситуации вокруг расследования в отношении президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Реш.
«Для всех ситуация в биатлоне стала странным сюрпризом. Надо дождаться официальных обвинений к IBU, если они вообще будут. Мы готовы реагировать на любые вызовы. Если есть конкретные нарушения и доказательства вины, давайте вместе работать и наказывать. Если нет, давайте прекратим голословные обвинения», — приводит слова Колобкова РИА Новости.
Ранее биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не хочет, чтобы IBU стал новой ФИФА по уровню коррупции.