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Бессеберг оставил должность в WADA
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Бессеберг оставил должность в WADA 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Международного союза биатлонистов (IBU), приостановивший работу из-за подозрения в коррупции, Андерс Бессеберг на время расследования оставил должность члена Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Собираюсь поступить так же, как сделал со своим постом в IBU — уйти на то время, пока продолжается расследование. Я входил в совет WADA 20 лет, и, наверное, этого достаточно. Попрошу Международный олимпийский комитет (МОК) снять меня с должности. Когда завершу работу в качестве президента IBU, не будет смысла продолжать работу в WADA. У меня нет такого желания», — цитирует Бессеберга NRK.
Он также заверил, что может окончательно сложить с себя полномочия. Решение будет объявлено 17 мая на исполкоме WADA.
Ранее Бессеберг заявил, что в число тех, кто инициировал расследование против него, входит WADA.
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