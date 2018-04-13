Бессеберг оставил должность в WADA

«Собираюсь поступить так же, как сделал со своим постом в IBU — уйти на то время, пока продолжается расследование. Я входил в совет WADA 20 лет, и, наверное, этого достаточно. Попрошу Международный олимпийский комитет (МОК) снять меня с должности. Когда завершу работу в качестве президента IBU, не будет смысла продолжать работу в WADA. У меня нет такого желания», — цитирует Бессеберга NRK.

Он также заверил, что может окончательно сложить с себя полномочия. Решение будет объявлено 17 мая на исполкоме WADA.

Ранее Бессеберг заявил, что в число тех, кто инициировал расследование против него, входит WADA.