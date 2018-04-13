Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выразил надежду, что россиянина Евгения Устюгова лишат золотой медали Олимпиады в Ванкувере. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«У меня есть серебро, и я очень горжусь этой медалью. Надеюсь, Устюгов будет лишен титула, если история с допингом подтвердится. Но я не стану счастливее, если мне достанется золото», — заявил 29-летний спортсмен.

12 апреля стало известно, что Устюгов подозревается в употреблении допинга во время выступлений на Олимпиаде-2010. В биатлонном масс-старте на Играх в Ванкувере Фуркад пришел вторым. Золото в данной дисциплине выиграл россиянин.