Как выступит сборная России на юниорском чемпионате мира?

Сегодня, 19 апреля, стартовал юниорский чемпионат мира—2018, который проходит в Челябинске и Магнитогорске. На «Чемпионате» стартовал опрос «Как выступит сборная России на юниорском чемпионате мира?».

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.