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Как выступит сборная России на юниорском чемпионате мира?
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Как выступит сборная России на юниорском чемпионате мира? 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
Сегодня, 19 апреля, стартовал юниорский чемпионат мира—2018, который проходит в Челябинске и Магнитогорске. На «Чемпионате» стартовал опрос «Как выступит сборная России на юниорском чемпионате мира?».
Пройти опрос также можно на PlayBuzz.
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