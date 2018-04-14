Российские четырёхборцы — 5-е в эстафетах на первенстве мира в Португалии

Спортсмены из Южной Кореи победили в эстафете на юношеском чемпионате мира по современному четырёхборью в Кальдаш да Райне. Россияне Егор Громадский и Владимир Заболотских заняли пятое место. Среди девушек в аналогичном виде программы первенствовали итальянки, а россиянки Яна Соловьёва и Виктория Новикова стали пятыми. Современное четырёхборье. Первенство мира. Кальдаш да Райна, Португалия Юноши. Эстафета 1. Южная Корея — 1224. 2. Китай — 1215. 3. Египет — 1191… 5. Россия — 1177. Девушки. Эстафета 1. Италия — 1113. 2. Китай — 1109. 3. Египет — 1100… 5. Россия — 1057.