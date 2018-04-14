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Российские четырёхборцы — 5-е в эстафетах на первенстве мира в Португалии
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Российские четырёхборцы — 5-е в эстафетах на первенстве мира в Португалии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Спортсмены из Южной Кореи победили в эстафете на юношеском чемпионате мира по современному четырёхборью в Кальдаш да Райне. Россияне Егор Громадский и Владимир Заболотских заняли пятое место.
Среди девушек в аналогичном виде программы первенствовали итальянки, а россиянки Яна Соловьёва и Виктория Новикова стали пятыми.
Современное четырёхборье. Первенство мира. Кальдаш да Райна, Португалия Юноши. Эстафета 1. Южная Корея — 1224. 2. Китай — 1215. 3. Египет — 1191… 5. Россия — 1177.
Девушки. Эстафета 1. Италия — 1113. 2. Китай — 1109. 3. Египет — 1100… 5. Россия — 1057.
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