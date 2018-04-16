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Биатлонистку Коукалову рассмешила подписанная россиянами антидопинговая петиция
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Биатлонистку Коукалову рассмешила подписанная россиянами антидопинговая петиция 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова на страницах своей автобиографии высказалась об отказе некоторых спортсменов подписать антидопинговую петицию в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает "Советский спорт".
"В моих глазах вырос Михал Шлезингер. Даже не Мартен Фуркад, которого должны были услышать все, потому что он лучший в мире, а именно Михал. Он даже создал общую петицию против допинга для всех биатлонистов. Меня рассмешил тот факт, что все российские спортсмены и даже тренеры подписали ее", — цитирует Коукалову NovaSport.
Также спортсменка разочарована тем, что восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален не подписал петицию.
"А еще некоторые австрийцы, а также словацкий тренер Санитра. Для меня это трусость", — отметила Коукалова.
Ранее Коукалова заявила о пропуске следующего биатлонного сезона.
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