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Габриэла Коукалова: «Бьорндален не подписал петицию против допинга. Для меня это трусость»
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Габриэла Коукалова: «Бьорндален не подписал петицию против допинга. Для меня это трусость» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выразила удивление тому факту, что российские спортсмены и тренеры подписали петицию против допинга в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), созданную ее соотечественником Михалом Шлезингром. Спортсменка добавила, что считает трусостью поведение Оле Эйнара Бьорндалена и ряда других спортсменов, не подписавших документ.
— Больше всего в моих глазах вырос Михал Шлезингр, — написала в своей автобиографии Коукалова. — Даже не Мартен Фуркад, которого должны были услышать все, так как он является лучшим биатлонистом в мире. А именно Михал.
Михал даже создал петицию против допинга в адрес исполкома IBU. Я очень удивилась тому, что все российские спортсмены и тренеры подписали ее.
Не подписал петицию Бьорндален, и это меня очень разочаровало. Еще не подписали некоторые австрийцы, а также словацкий тренер Санитра, который ранее работал с олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой, а теперь тренирует сборную Украины. Для меня это трусость.
Напомним, что петицию против допинга, созданную чешским биатлонистом, подписали 170 спортсменов.
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