Габриэла Коукалова: «Бьорндален не подписал петицию против допинга. Для меня это трусость»

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выразила удивление тому факту, что российские спортсмены и тренеры подписали петицию против допинга в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), созданную ее соотечественником Михалом Шлезингром . Спортсменка добавила, что считает трусостью поведение Оле Эйнара Бьорндалена и ряда других спортсменов, не подписавших документ.

— Больше всего в моих глазах вырос Михал Шлезингр, — написала в своей автобиографии Коукалова. — Даже не Мартен Фуркад, которого должны были услышать все, так как он является лучшим биатлонистом в мире. А именно Михал.

Михал даже создал петицию против допинга в адрес исполкома IBU. Я очень удивилась тому, что все российские спортсмены и тренеры подписали ее.

Не подписал петицию Бьорндален, и это меня очень разочаровало. Еще не подписали некоторые австрийцы, а также словацкий тренер Санитра, который ранее работал с олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой , а теперь тренирует сборную Украины. Для меня это трусость.

Напомним, что петицию против допинга, созданную чешским биатлонистом, подписали 170 спортсменов.