Коукалова: Бьорндален разочаровал меня, когда не подписал петицию против допинга 

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала, что была разочарована поступком многократного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена.
«Больше остальных в моих глазах вырос Шлезингр. Даже не Мартен Фуркад, которого должны были услышать все, поскольку это лучший биатлонист мира, а именно Михал. Шлезингр создал специальную петицию против допинга. Я удивилась, когда её подписали все российские тренеры и спортсмены. Меня сильно огорчил Бьорндален, который отказался ставить подпись. Кроме того, так поступили некоторые австрийцы и словацкий тренер Санитра, который работал с олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой. На мой взгляд, это трусливый поступок», — цитирует Коукалову Nova Sport со ссылкой на автобиографию спортсменки.
Ранее стало известно, что Бьорндален завершил спортивную карьеру, а Коукалова пропустит следующий сезон.