Коукалова: Бьорндален разочаровал меня, когда не подписал петицию против допинга

Ранее стало известно, что Бьорндален завершил спортивную карьеру, а Коукалова пропустит следующий сезон.

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